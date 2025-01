TOLFA – Intervento dei vigili del fuoco di Civitavecchia stamane lungo la strada che collega Santa Severa a Tolfa per la ricerca di un uomo. Un 60enne, residente nel comune di Ostia, si è addentrato nella macchia prospiciente l’arteria provinciale per andare a caccia con il suo cane. Scesa la nebbia, l’uomo non è stato più in grado di ritrovare la strada per raggiungere il suo veicolo ed ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco.

L’allarme è stato lanciato intorno a mezzogiorno: sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli uomini della caserma Bonifazi con l’equipaggio della 17A e una jeep 4x4. I vigili del fuoco hanno cominciato a battere la zona, con l’ausilio di gps e tecniche tas (topografia applicata al soccorso).

Dopo aver percorso più di due chilometri all’interno della macchia locale, i vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere l’uomo: subito lo hanno portato in zona sicura. Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario della Misericordia di Santa Marinella, che ha sottoposto l’uomo ai controlli del caso. Le sue condizioni di salute sono apparse buone; il 60enne era infatti solo infreddolito e impaurito.

