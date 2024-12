SANTA MARINELLA – Il Commissario Straordinario dell’Ater di Civitavecchia Massimiliano Fasoli interviene in merito ad alcune dichiarazioni rilasciate dalla presidente del Comitato Cittadino per la Casa Stefania Abbatiello che chiedeva lumi in merito alla collocazione della cabina elettrica nel comprensorio di casa popolari di via Elcetina.

“Questa amministrazione – dice in una nota la segreteria il commissario straordinario dell’Ater - dal suo insediamento, si è da subito adoperata per la risoluzione delle problematiche segnalate dagli assegnatari degli alloggi, con particolare riguardo alla installazione della cabina elettrica, in costante confronto con l’assessorato regionale di riferimento guidato dal dott. Pasquale Ciacciarelli. Si è, infatti, rilevata la necessità di procedere al completamento delle opere di urbanizzazione dell’area, al fine di renderla fruibile agli assegnatari, attivandosi anche nei confronti della società venditrice e richiamandola al rispetto delle previsioni contrattuali. Questa Ater, continua, pertanto, nella sua attività di monitoraggio della situazione al fine di addivenire, quanto prima, alla risoluzione dei problemi riscontrati. In particolare, per la realizzazione della cabina elettrica, sono state acquisite tutte le autorizzazioni necessarie ed è imminente l’inizio dei lavori. Circa le lamentele inerenti l’aumento immotivato delle bollette, si rende noto che, proprio in attesa della realizzazione della cabina elettrica ed al fine di anticipare la consegna degli alloggi ai primi otto eventi diritto, si è attivata una utenza provvisoria intestata all’Ente”.

“Per questa utenza – conclude il commissario - si è proceduto all’addebito, a ciascun inquilino, di una quota di acconto di 20 euro al mese, delle spese già sostenute dall’Ente, di circa novemila euro, per i consumi elettrici delle unità abitative locate. Tali importi, saranno poi soggetti a conguaglio, sulla base dei reali consumi, una volta perfezionata la pratica di allaccio”.

