ALLUMIERE: Pendolari di Tolfa, Allumiere, Civitavecchia e Santa Marinella in rivolta. A far arrabbiare i vari pendolari e a creare disagi e problemi è un cambio di itinerario che provoca grossi ritardi a chi prende questa navetta. Il pullman Cotral aeroportuale parte da Tolfa la mattina alle 5:10 e transita ad Allumiere, Civitavecchia, Santa Marinella e poi prende l'autostrada a Santa Severa e va diretto in aeroporto arrivando in aerostazione alle 6:45/6:50 circa. "In questo modo - spiegano i pendolari dei 4 Comuni - tutti facevamo in tempo a timbrare l'orario di lavoro alle 7:00 (chi prende i mezzi interni aeroportuali per arrivare al punto di timbratura, chi deve prendere la navetta shuttle che porta alla cargo City e poi timbrare). Al ritorno il pullman Cotral aeroportuale parte dall'aerostazione alle 15:30 e l'orario previsto a Civitavecchia è alle ore 16:35 circa e i pendolari di Allumiere e Tolfa possono prendere la coincidenza del pullman che parte da Civitavecchia e va a Tolfa alle 16:40. Addirittura c'è una signora che parte da Albinia e viene all'aeroporto con il pullman con noi che lavora alle poste in aeroporto e al ritorno ha il treno alle 17:15". Fin qui tutto andava bene poi è arrivata una decisione che ha penalizzato chi dai 4 comuni si dirige all'aeroporto di Fiumicino: per la richiesta di 25 persone di Ladispoli, il pullman Cotral ha cambiato la corsa e passa anche per Ladispoli e ciò ha fatto aumentare di molto i tempi di percorrenza. "Il bus parte da Tolfa sempre alle 5:10 e dopo aver fatto le solite fermate Allumiere, Civitavecchia e Santamarinella prende l'autostrada A12 direzione Roma, esce a Cerveteri-Ladispoli facendo le fermate cimitero di Ladispoli e la fermata prima del cavalcavia e va dove c'era il vecchio stadio, caricando su due fermate massimo tre persone. Siamo transitati in Aeroporto alle ore 6:57 facendoci fare a tutti tardi al punto di timbratura togliendoci mezz’ora di lavoro dalla busta paga e se non ripristinano la vecchia corsa con tutti questi ritardi andiamo incontro a qualche provvedimento disciplinare.

Al ritorno nessuno di Ladispoli ha preso il pullman con noi, però siamo passati da Ladispoli ugualmente, arrivando a Civitavecchia alle 17 circa, le persone di Allumiere e Tolfa hanno perso la coincidenza per andare su, perché passa alle 16:40 e la signora che deve prendere il treno per Albinia non ha fatto in tempo a prenderlo. È mai possibile che una corsa che andava bene per 50/60 persone venga trasformata per due- tre persone all'andata e zero al ritorno? Anche stamattina abbiamo fatto tutti mezz'ora di ritardo, perché ha fatto il giro di Ladispoli e non è salito neanche un passeggero. È veramente vergognoso: noi arriviamo in ritardo e rischiamo provvedimenti disciplinari e loro continuano a passare per Ladispoli senza neanche un passeggero".

