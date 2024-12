LADISPOLI - Ancora un incidente per le vie della città balneare. Questa volta lo scontro è avvenuto tra un bus del trasporto locale e un’auto di media cilindrata all’altezza del ponte Navarra che collega via Palo Laziale a via Ancona e via Odescalchi. Sul posto gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso e per gestire la viabilità che inevitabilmente ne ha risentito. Solo pochi giorni fa sempre in via Palo un incidente aveva coinvolto due auto con le due conducenti trasportate in ospedale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA