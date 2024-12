LADISPOLI – Oggi e giovedì 9 maggio chiusa la linea ferroviaria dalle 11 alle 14 tra Aurelia e Civitavecchia. Una notizia un po' a sorpresa per migliaia di pendolari che dovranno ripiegare, in questa fascia oraria, sui bus sostitutivi sia in direzione della Capitale che verso Civitavecchia. Il traffico ferroviario sarà regolare invece nelle ore precedenti alle 11 e dopo le 14. Tante polemiche da parte di lavoratori e studenti avvisati solo in queste ore dal cantiere avviato sulla Fl5 per il potenziamento della stessa linea a Roma Aurelia e Civitavecchia. Si prevedono perciò forti disagi con gli utenti sul piede di guerra. Corre ai ripari Palazzo Falcone per consentire l’istituzione dei capolinea dei bus navetta da questa sera fino alla mezzanotte del 9 maggio. Stravolta la viabilità in accordo con la Polizia municipale. In via Amalfi vigerà il divieto di sosta e fermata su entrambe i lati (con esclusione dei bus navetta autorizzati per il trasporto dei pendolari). Sempre in via Amalfi previsto senso unico di circolazione verso via Taranto. In piazzale Roma nuovo divieto di sosta dall'intersezione con il viale Italia fino all'intersezione con via Spinelli, sempre escludendo le navette dei passeggeri. Altri cambiamenti. In via Spinelli obbligo di svoltare a sinistra all'intersezione con via Taranto; sul viale Italia obbligo di girare a sinistra all'intersezione con piazzale Roma. In più in via Taranto, dall'intersezione con via Spinelli fino all'intersezione con via Cagliari, divieto di sosta fermata sul lato destro del senso di marcia. Infine in piazzale Roma istituito il senso unico di circolazione in direzione di via Taranto.

