LADISPOLI – Era stato preso già di mira in passato con scritte denigratorie. Stavolta invece qualcuno, con la bomboletta a spray, ha raggiunto il tratto di Palo per disegnarci sopra la bandiera della Palestina. Ancora danneggiato il Bunker di Palo Laziale tra la spiaggia di Marina di Palo e il Castello a due passi da Marina San Nicola. L’ex fortino per i soldati venne realizzato nel 1941 a protezione delle truppe costiere italiane per la difesa del litorale. Un’opera simbolo e non solo dal punto di vista storico sotto la gestione della 220° Divisione costiera del Regio esercito. Il bunker ladispolano faceva parte della linea costiera di difesa lunga quasi 200 chilometri e andava da Nettuno fino a Orbetello. Un luogo importante. Nel 2012 nel periodo di Natale spuntò fuori un ordigno bellico, esattamente una granata fatta brillare nei giorni successivi. Qualche anno dopo le onde scoperchiarono un proiettile di mortaio modello “81”.

Il gesto ha fatto indignare i cittadini che si sono sfogati sui social con tantissimi commenti sull’episodio. In quel tratto non ci sono telecamere per poter individuare i responsabili che potrebbero essere arrivati anche dalla parte di San Nicola.

