TARQUINIA - Per la Giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo, l’assessorato alla Pubblica istruzione del Comune di Tarquinia organizza due importanti incontri per approfondire il tema del contrasto a fenomeni che coinvolgono sempre più giovani. Gli eventi sono rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e si terranno al teatro comunale “Rossella Falk”. "È importante non limitarsi soltanto a reagire, ma soprattutto a prevenire i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che sono in costante crescita tra i ragazzi – afferma il sindaco Francesco Sposetti –. Come istituzioni, siamo chiamati a mettere a disposizione gli strumenti necessari per affrontare con consapevolezza e responsabilità sia le dinamiche sociali in presenza che quelle virtuali, sensibilizzando le famiglie, i docenti e i giovani stessi su questi temi, con l’obiettivo di creare una cultura del rispetto e della solidarietà che possa davvero arginare la violenza in tutte le sue forme".

"Il bullismo e il cyberbullismo sono problemi complessi che necessitano di un impegno condiviso tra scuole, famiglie e istituzioni – afferma l’assessora alla pubblica istruzione Sara Corridoni -. Sono convinta che sia fondamentale far comprendere ai giovani i pericoli del web e le conseguenze di comportamenti violenti. Le scuole devono essere luoghi di crescita, confronto e dialogo, e con i due incontri vogliamo offrire momenti di riflessione e approfondimento per riconoscere e contrastare questo fenomeno sociale sempre più in crescita”.

Mercoledì 5 febbraio, alle 11,30, si svolgerà l’incontro “Insieme contro il bullismo e il cyberbullismo: riflettiamo, confrontiamoci e agiamo” per le scuole secondarie di primo grado. Interverranno Paolo Pirani, avvocato e membro dell’organismo di controllo dell’Unione Camere Penali Italiane (UCPI; Antonio Mancini, criminologo e commissario di Polizia; Claudia Rossetti, psicologa e psicoterapeuta familiare. Con la finalità di incentivare i ragazzi una cultura del rispetto e della legalità, i relatori affronteranno, ciascuno con le proprie competenze, il bullismo evidenziando come non sia solo un problema personale, ma un fenomeno che incide sull'intera società e che, per contrastarlo, richiede un approccio integrato, attraverso strumenti legali, educazione e interventi preventivi mirati.

Venerdì 7 febbraio, alle 11 avrò luogo la conferenza “Cyberbullismo: strategie e prevenzione per un benessere digitale” per il biennio delle scuole secondarie di secondo grado, con una serie di interventi a cura del Centro di Psicologia Integrata per il Benessere (CEPIB). Parteciperanno come relatrici la dottoressa Giada Fiume, fondatrice di CEPIB, le dottoresse Sabrina Pontani, Monica Bilello, Valentina Biagini e Mara Minciotti, psicologhe e psicoterapeute, che mostreranno luci e ombre del web, in vista di un maggiore benessere digitale e migliore consapevolezza in rete. Sempre il 7 febbraio, in collaborazione con il Cinema Etrusco Arthouse, sarà proiettato alle 10,15 il film “Il ragazzo dai pantaloni rosa” per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Un’occasione per sensibilizzare i giovani sui temi della diversità e dell'inclusione, in un contesto educativo e culturale.

