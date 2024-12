TOLFA - Branco di cinghiali a spasso tra le vie di Santa Severa nord, frazione del comune di Tolfa. Uno dei residenti nel tardo pomeriggio di qualche giorno fa ha fotografato il branco di fagoceri in un parco della frazione. I cinghiali sono stati visto in vari punti della frazione e non solo di sera. I cinghiali sempre più spesso invadono la frazione e alcuni sono di grossa taglia.

«Inoltre ci sono anche dei cuccioli - spiegano alcuni residenti - e le mamme sono più aggressive».

Altri residenti sottolineano: «Abbiamo avuto spesso incontri molto ravvicinati con questi fagoceri».

