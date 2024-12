ALLUMIERE - TOLFA - "Che scempio la strada Braccianese Claudia Civitavecchia-Tolfa". Questo il grido da parte di molti residenti di Tolfa e Allumiere che denunciano "per l'ennesima volta senza essere ascoltati" le pessime condizioni di questa strada provinciale molto trafficata.

"Ogni giorno questa strada è teatro di incidenti eppure nessuno ascolta le nostre lamentele - scrivono i pendolari e i residenti dei due paesi collinari - sta diventando una situazione insostenibile.

Per fortuna piove poco altrimenti sarebbero innumerevoli le auto fuori strada. Il manto stradale è da rifare: i rattoppamenti random hanno peggiorato la situazione perché il materiale utilizzato per tappare le buche sta disperdendosi sulla carreggiata. Abbiamo poi più volte lamentato la mancanza in alcuni punti della segnaletica orizzontale e verticale; come non essere preoccupati poi per l'assenza di guardrail in certi tratti? E delle buche e gli avvallamenti ne vogliamo parlare? Non sappiamo più a chi rivolgerci. Sono state raccolte firme, abbiamo chiesto l'aiuto dei sindaci e dei vari politici, ma la problematica resta e nessuno accoglie la nostra istanza".

