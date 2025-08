Momenti di tensione ieri sera (2 agosto) in piazza del Sacrario. Intorno alle 21,30 un uomo ha iniziato a lanciare bottiglie contro un gruppo di cittadini nigeriani seduti nei pressi della fontana tra piazza del Sacrario e piazza Unità d’Italia, generando panico tra i passanti e le famiglie presenti nella zona.

Secondo le prime ricostruzioni e alcune testimonianze, l’uomo – già noto nella zona per frequenti episodi di disturbo, spesso in stato di alterazione – avrebbe iniziato a litigare senza apparente motivo, per poi raccogliere alcune bottiglie e scagliarle contro il gruppo, che non ha reagito. Fortunatamente non si registrano feriti, ma la scena ha causato paura e scompiglio. Alcune famiglie con bambini si sono allontanate rapidamente, mentre altri presenti hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute due volanti della polizia di stato, che hanno riportato la calma e identificato i presenti. «L’uomo, italiano, ha iniziato a provocare e a lanciare bottiglie. I nigeriani erano tranquilli, la polizia non ha avuto nulla da ridire nei loro confronti. La paura è stata tanta, la gente è scappata», racconta un testimone. L’episodio ha riacceso il malcontento tra i residenti del quartiere San Faustino, che si affaccia sulla piazza. «Ogni sera si verificano episodi simili con le stesse persone – denuncia un cittadino –. È ora che le autorità intervengano concretamente. Non è più tollerabile che si metta a rischio la sicurezza delle famiglie, dei bambini, e di tutti i cittadini». Le indagini sono in corso per accertare le responsabilità dell’aggressore e valutare eventuali provvedimenti. L’episodio solleva nuovamente il tema della sicurezza urbana e della gestione delle situazioni di degrado in alcune aree del centro.