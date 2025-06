VALENTANO - Il comune di Valentano è stato ufficialmente premiato venerdì 27 giugno presso la sede Wegil di Trastevere dalla vicepresidente della regione Lazio, Roberta Angelilli, in riconoscimento del prestigioso risultato ottenuto nel contesto del bando regionale “Botteghe Storiche”. Il comune si è infatti distintο fra i primi beneficiari del contributo, su una platea complessiva di 73 comuni posti in graduatoria, a fronte delle 378 amministrazioni laziali. Un risultato davvero importante, quello conseguito dall’amministrazione valentanese, che ha dato diritto alla consegna di una targa celebrativa da parte della Vicepresidente, un simbolo che sottolinea l’efficacia delle politiche di valorizzazione messe in atto per sostenere le attività artigianali storiche e tradizionali che contribuiscono all’identità e alla vitalità del territorio.

Il bando, promosso dalla regione Lazio, riserva alle “botteghe storiche” riconosciute la possibilità di ottenere contributi fino a 5mila euro, destinati a interventi su affitti, restauro e conservazione dei locali, acquisto di attrezzature e arredi originali, oltre al pagamento di tributi locali quali Imu, Tari e Osp/Cup.

«Essere tra i primi beneficiari, su 73 comuni partecipanti, è un risultato straordinario – ha dichiarato il sindaco Stefano Bigiotti – che conferma la capacità progettuale e l’attenzione che abbiamo dedicato al nostro tessuto produttivo. Dopo il triennio di incentivi alle attività commerciali, questo ulteriore riconoscimento rafforza il nostro impegno per sostenere tradizioni e mestieri che da anni rappresentano un presidio economico e culturale per le aree interne. Sono infinitamente grato a tutte le attività che hanno aderito e collaborato con il comune pe raggiungere insieme questo traguardo». Alla cerimonia erano presenti, per il comune, la consigliera Monica Balestra, delegata dal sindaco, e il responsabile dello sportello per le attività produttive, Dario Chiavarino. Nel corso dell’evento, la Regione ha annunciato l’apertura della seconda finestra del bando, con una dotazione finanziaria complessiva di 2,8 milioni di euro, offrendo ai comuni con meno di 5.000 abitanti – come Valentano – contributi fino al 100% per nuovi progetti di rilancio delle botteghe storiche. «Nel corso dell’ultimo anno abbiamo ampliato l’elenco delle botteghe storiche di Valentano – ha aggiunto la consigliera Balestra – e siamo pronti a cogliere questa nuova opportunità, proseguendo il percorso determinato dalla Regione Lazio e avviato con determinazione dal Vicesindaco Zapponi, che ringrazio per il costante impegno». «Il successo ottenuto dimostra l’importanza di uno sportello comunale vicino alle imprese e capace di accompagnarle in percorsi di crescita concreta”, ha osservato Chiavarino, “Questo riconoscimento rafforza il convincimento dell’amministrazione nel continuare a investire su identità, tradizione e qualità, tramite l’azione condivisa con l’ufficio Suap». Il sindaco Bigiotti ha inoltre ringraziato la vicepresidente Angelilli, e per suo tramite l’intera giunta Rocca, per il riconoscimento tributato al Comune e alle sue attività storiche. Con l’occasione, un ringraziamento speciale da parte dell’amministrazione è stato rivolto anche ai consiglieri regionali Sabatini e Zelli per la loro costante attenzione e vicinanza alle realtà del territorio della Tuscia.

