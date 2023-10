CIVITA CASTELLANA - Riqualificazione e messa in sicurezza dell’area verde Bosco Primo Maggio, da lunedì 23 ottobre al via lavori per 250mila euro.

Ne dà notizia l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Parrroccini. «Il parco necessita di interventi di riqualificazione e messa in sicurezza, attraverso specifiche opere di mantenimento - spiega -, ma anche della manutenzione di quanto già presente e del posizionamento di altri elementi destinati ad attività ricreative e sportive».

«Il progetto prevede, inoltre, la posa in opera al centro dell’area di una piccola struttura prefabbricata realizzata con elementi che siano in armonia con il contesto del parco, da adibire a chiosco bar, punto informativo e servizi, completo di servizi igienici e spazi aperti pertinenziali - aggiunge Parroccini -. Il Boschetto è una delle aree verdi più frequentate da bambini e famiglie ed è per questo che verranno anche installati nuovi giochi di movimento ed equilibrio, dai più semplici ai più articolati, completi di idonea pavimentazione antitrauma».

Non solo: verranno posizionate anche specifiche strutture per attività sportive, tra cui il percorso ginnico con otto stazioni, un’apposita pedana in legno leggermente rialzata in grado di creare uno spazio per l’esecuzione di esercizi fisici e varie discipline sportive. «Il complesso arboreo sarà implementato, ristabilendo il decoro e la fruibilità dei vari spazi - interviene ancora l’assessore -. Novità anche per il sistema di videocontrollo, potenziato per evitare che possano continuare a verificarsi fenomeni di vandalismo. Nei prossimi giorni si darà il via alla procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto che dovrà gestire il chiosco e, contestualmente, provvedere all’apertura e chiusura del parco e ad altre attività richieste dal Comune al fine di garantire maggiore fruibilità e controllo dell’area».

Proprio per agevolare lo svolgimento in sicurezza delle attività nel cantiere, con ordinanza sindacale il Comune ha disposto che il parco Bosco Primo Maggio resterà chiuso da lunedì 23 ottobre fino alla fine dei lavori.

©RIPRODUZIONE RISERVATA