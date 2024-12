CERVETERI - Pubblicato l’avviso per accedere al contributo per il “Fondo unico di Borse di Studio per l’anno scolastico 2023/2024” in favore degli studenti residenti iscritti nelle scuole secondarie di secondo grado statale o paritaria, o i primi tre anni di un percorso triennale di IeFP. Per accedere alla borsa di studio bisogna essere residenti a Cerveteri, frequentare nell’anno scolastico 2023/2024 un istituto secondario di secondo grado statale o paritaria o i primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP. Bisogna avere un Isee non superiore a 15.748,78 euro. La domanda dovrà essere compilata esclusivamente tramite i modelli allegati, dovrà essere presentata, entro il termine del 24 maggio 2024 con una delle seguenti modalità: a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune tutti i giorni dalle 9 alle 12, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17; per Pec all’indirizzo: comunecerveteri@pec.it. specificando nell’oggetto – BORSA DI STUDIO 2023-2024.

