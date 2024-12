CERVETERI - Si sono rimboccati le maniche e nonostante il caldo torrido hanno ripulito la strada dai rifiuti. Protagonisti: cittadini volenterosi della frazione di Borgo San Martino. Il gruppo si è dato appuntamento in via Arnoldo Da Praga bonificandola. Tanti i sacchi di rifiuti raccolti sparsi lungo la via. Problema, quello dell’abbandono rifiuti e delle erbe infestanti portato in consiglio da FdI con una interrogazione con la quale si chiedeva «l'istituzione di una o più squadre di operai» che si occupi in modo continuativo della «pulizia dell'intera rete stradale comunale».

