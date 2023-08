CERVETERI - Pronto a partire l'esodo verso le mete turistiche preferite dagli italiani durante il periodo estivo. Le città si svuotano. Ma non tutti vanno in vacanza. A restare in casa sono spesso gli anziani che proprio in questo periodo necessitano di più attenzioni da parte degli enti pubblici, e non solo. E così a Borgo San Martino a pensare a loro ci pensa la farmacia della frazione con il potenziamento dei servizi. «C'è tanta richiesta da parte degli utenti - spiega Bruno Migliore della farmacia del Borgo - Gli anziani del territorio, molti dei quali rimangono da soli in casa, ci chiamano in continuazione per farsi recapitare i farmaci. Si tratta di un servizio attivo tutto l'anno e che con l'arrivo dell'estate si intensifica ancora di più». «Da parte nostra - prosegue Migliore - c'è la massima collaborazione, cercando di evadere tutte le richieste che ci arrivano. Per noi - conclude - il servizio a domicilio è un sostegno a tutte quelle persone che non possono spostarsi da casa».

©RIPRODUZIONE RISERVATA