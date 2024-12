CIVITAVECCHIA – Borgata Aurelia sta diventando un a giungla. Si moltiplicano, infatti, le segnalazioni dei residenti che invocano interventi urgenti da parte dell’amministrazione comunale per quanto riguarda il decoro urbano.

Primo punto all’ordine del giorno è lo sfalcio dell’erba, che in periodi come questi necessiterebbe di una presa di posizione netta da parte dell’amministrazione comunale. Dalla zona dell’Ufficio postale alla piazza principale, non cambia assolutamente nulla: l’erba alta e il degrado si stanno velocemente impossessando di Borgata Aurelia, nonostante le ripetute segnalazioni dei cittadini.

Una cosa è certa: tra carenza idrica e incuria, le novità che avrebbero voluto un cambiamento positivo con una presa di posizione netta da parte dell’amministrazione comunale si sono rivelate un flop.