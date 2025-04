MONTALTO - A Montalto di Castro l’inizio della stagione 2025, aperta con le festività pasquali, si è rivelata un successo straordinario in termini di presenze turistiche. Nonostante le previsioni meteo poco favorevoli, la Marina di Montalto e quella di Pescia Romana sono state letteralmente invase da visitatori, registrando un’affluenza record durante il weekend di Pasqua e il Lunedì dell’Angelo. L'ottima qualità delle acque, certificata dall'Arpa Lazio che ha classificato come "eccellente" il 100% del mare di Montalto, ha confermato la località tra le mete balneari più attrattive della regione.

«Il risultato è frutto dei significativi investimenti portati avanti dall'amministrazione comunale negli ultimi anni, tra cui spicca il potenziamento del depuratore di Pescia Romana, per il quale sono stati stanziati 800mila euro, contribuendo a innalzare ulteriormente la qualità ambientale - commentano dal Comune - Anche gli operatori commerciali, riuniti nell'associazione Tcm, hanno espresso grande soddisfazione per il forte afflusso di turisti che ha dato il via alla stagione balneare, creando aspettative molto positive per i mesi estivi. Con l'obiettivo di migliorare sempre di più l’accoglienza e i servizi, il Comune sta lavorando per garantire una Marina sempre più accogliente e funzionale. Le premesse fanno sperare in un’estate da record, destinata a consolidare il ruolo di Montalto di Castro come uno dei principali poli turistici del litorale laziale».