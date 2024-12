LADISPOLI – Meno di un elettore su due si è recato alle urne. Un astensionismo senza precedenti sia rispetto alle scorse Europee, quando andrò a votare il 47,99% contro il 41,24 di sabato e domenica ma anche paragonando i voti delle comunali di due anni fa quando nelle 26 sezioni si recarono 5mila elettori in più. Guardando ai risultati emerge il boom di Fratelli d’Italia che addirittura ottiene 10 punti in più rispetto al dato nazionale. E ovviamente i commenti del giorno dopo sono euforici. «Un risultato eccezionale – dice Alessandro Giacomini, coordinatore Fdi Ladispoli - che ci rende orgogliosi. Fratelli d’Italia al 38,9% è il significato di tanto lavoro fatto sul territorio dal nostro gruppo. Ringrazio tutti i ragazzi del circolo Ladispolano per il traguardo ottenuto, in primis il consigliere Renzo Marchetti». Si conferma al secondo posto il Pd in netta ripresa con un buon 16,87% decisamente di più del 4,30 del 2022 anche se a livello nazionale la Schlein è al 24. La Lega non si rialza ed è giù di tono come alle comunali (8,51 alle Europee contro 8,84 delle amministrative di due anni fa) e risulta sotto anche al Movimento Cinque Stelle che, nonostante non sia rappresentato in aula, ha strappato l’11,83 (nel 2022 si era fermato al 2,87). Fi perde rispetto alle comunali nonostante l’alleanza con Noi Moderati e Ppe con il 5,24 contro il 5,6 del passato e perde rispetto al dato nazionale del 9,69. Alleanza Verdi e Sinistra hanno superato il 7%.

