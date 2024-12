ALLUMIERE - Terminato con successo ad Allumiere un laboratorio di scrittura creativa di primo livello a cura della Book Faces e presto partirà quello di secondo livello. Si è concluso sabato 16 novembre il laboratorio di scrittura creativa di primo livello organizzato con il patrocinio della Regione Lazio dall'associazione culturale Book Faces e dal Comune di Allumiere, che ha messo a disposizione gli spazi della Biblioteca Comunale da ottobre a novembre.

Otto sono stati gli incontri gratuiti con il docente Anthony Caruana che si sono susseguiti e che hanno dato l'opportunità a 16 partecipanti di confrontarsi con tecniche ed esercizi di scrittura per iniziare o affinare il proprio percorso artistico. L'ultimo incontro si è svolto con la partecipazione del dottor Antonio Fiore che, oltre a essere uno scrittore già premiato in alcuni concorsi, è anche medico sportivo al seguito delle nazionali olimpiche da ben otto edizioni. Il dottor Fiore ha letto e commentato i racconti dei corsisti, offrendo consigli e spunti per migliorare e incoraggiare la scrittura di ciascuno, incrementando scambi e stimoli letterari. Il presidente della Book Faces Marco Salomone e il docente e socio Anthony Caruana sottolineano: "Ringraziamo il Comune di Allumiere che ha permesso la realizzazione di questo laboratorio di scrittura creativa e tutti i corsisti che hanno avuto il coraggio di mettersi in gioco con la spontaneità della condivisione, elemento essenziale per creare sinergia e collaborazione».

