LADISPOLI – Sostegni dalla Regione Lazio per giovani professionisti. A rendere nota la possibilità di partecipare al bando è il municipio di palazzo Falcone tramite l’avviso “Giovani Attività Professionali” e una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro, per l’avviamento e lo sviluppo dell’attività da parte di lavoratori che il 16 settembre 2025 non hanno compiuto il quarantesimo anno di età e sono iscritti agli ordini professionali. Dunque, i diretti interessati, dovranno comunque essere iscritti ad uno dei seguenti ordini professionali: architetti, avvocati, commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, geologi, geometri, ingegneri, notai e periti industriali. Il contributo a fondo perduto è fino a 20mila euro e riguarda costi ammissibili per investimenti materiali per impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali e altri beni strumentali all’attività di impresa, investimenti immateriali per diritti di brevetto industriale, diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze, marchi e poi anche Investimenti materiali per lavori di adeguamento strutturale dei locali adibiti a studio professionale e che risulti quale domicilio fiscale e tanto altro ancora. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 16 ottobre 2025. Per informazioni assessorato al Commercio: daniela.marongiu@comunediladispoli.it.

