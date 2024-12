Il piano per l’evacuazione del 7 maggio, necessaria a consentire le operazioni di bonifica dell’ordigno bellico inesploso in via Alcide De Gasperi, è definito. La macchina organizzativa si metterà in moto già da lunedì. Per aggiornare i cittadini degli ultimi dettagli, definiti nel corso della riunione di giovedì, oggi e domani, dalle 9 alle 19, verranno distribuiti i volantini informativi in piazza delle Erbe e piazza Crispi. Due i punti informativi sono stati organizzati, grazie alla disponibilità dei volontari del Gruppo comunale di Protezione civile e dell'Avis comunale.

L’evacuazione, come è noto, interesserà una zona ricompresa nel raggio di 1400 metri dal punto di ritrovamento dell’ordigno. Entro le 9 di martedì i cittadini dovranno lasciare le abitazioni e rimanere fuori fino termine delle operazioni.

L’inizio e la fine della bonifica, che saranno segnalati mediante l’impiego delle sirene in dotazione alle forze dell’ordine, verranno anche segnalati sui canali ufficiali del Comune.

Sin da lunedì sera, come detto scatteranno le misure di ordine pubblico e anti sciacallaggio, rafforzate dal monitoraggio aereo con 9 droni.

Per facilitare i controlli, sin da lunedì sera sarà vietato parcheggiare nel raggio di 500 metri dal punto di ritrovamento dell’ordigno. Il Comune, al fine di limitare i disagi alla popolazione, renderà accessibili gratuitamente dalle 20 di lunedì i parcheggi del Sacrario e di viale Raniero Capocci.

Dalle 6 di martedì lungo il perimetro della zona di evacuazione saranno attivati dei varchi presidiati dalle forze dell’ordine per impedire l’accesso all’area ma facilitare il deflusso in uscita.

N ell’area di maggior pericolo avente un raggio di 500 metri dall’ordigno verrà interrotta la fornitura dell’energia elettrica e del gas dalle 7 e per tutta la durata delle operazioni. La Asl Viterbo ha fatto appello ai cittadini affinché il 7 maggio si rivolga al Pronto Soccorso dell’Ospedale Belcolle solo in caso di necessità previa consultazione del medico di famiglia.

Il Comune ha provveduto ad allestire tre centri di accoglienza la Parrocchia di Santa Barbara, la Parrocchia Santa Maria della Grotticella (Mazzetta) e la Chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia (Carmine, Salamaro) dove ospitare la popolazione evacuata , garantire la necessaria assistenza e il servizio di vettovagliamento (bevande e pranzo al sacco).

I cittadini che non potranno recarsi autonomamente nei centri di accoglienza potranno usufruire di un apposito servizio gratuito di trasporto messo a disposizione dal Comune, attivo a partire dalle 6.00 e fino alle 8.45 che farà sosta nei seguenti 24 “punti di raccolta”, individuati da apposita segnaletica: Piazza Beata Maria de Mattias, via Genova (parcheggio nei pressi Bnl), via Monte Cervino (parcheggio Polizia Locale), piazza Atleti Azzurri d’Italia, via I. Nievo (davanti bar Geko), via C. Cattaneo, via San Biele, stadio Rocchi (parcheggio), viale B. Buozzi, viale Trento, piazzale San Bernardino da Siena, piazza Gustavo Adolfo, via Friuli (parco), piazza San Sisto, piazza Plebiscito, piazza dei Caduti, piazzale Gramsci, piazza Verdi (del Teatro), piazza Crispi, via Tarquini, viale Trieste, piazza del Santuario (La Quercia), via Vicenza (davanti salita San Crispino), via Garbini (parcheggio di fronte uffici comunali).

Terminate le operazioni di bonifica, i bus navetta, con percorso inverso, ricondurranno le persone presso i punti di raccolta.