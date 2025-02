ALLUMIERE - Importante avviso di segnalazione veleni in strada ad Allumiere è stato lanciato martedì da parte dell'associazione "Emergenze Pelose". L'avviso è rivolto a tutti i possessori di amici a 4 zampe. "Esortiamo tutti a porre massima attenzione a non lasciare i vostri animali uscire soli - scrivono dall'associazione "Emergenze Pelose" - qualcuno ha gettato del veleno in Località La Castellina". Emergenze Pelose poi cogliere l'occasione per chiedere a tutti di divulgare la notizia e di far girare questo avviso e ringraziano Eleonora per l'importante segnalazione corredata da foto".

