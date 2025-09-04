VITERBO – Cinque stranieri di origine turca sono stati arrestati questa sera nel corso di un blitz a Montefiascone che ha visto impegnati gli uomini della Digos di Viterbo, della squadra mobile e dei carabinieri.

I cinque, tra i 30 e 40 anni d’età, sono stati sorpresi all’interno di un b&b in corso Cavour.

Gli arresti sono maturati nell’ambito delle indagini che la squadra mobile sta conducendo sui due fermati a Viterbo poche ore prima del Trasporto della Macchina di Santa Rosa.

A far scattare l’operazione interforze sarebbero state alcune anomalie riscontrate nei documenti con cui il gruppo si è registrato presso il bed&breakfast.

Pare infatti che siano stati utilizzati gli stessi documenti con cui i due turchi arrestati mercoledì a Viterbo si sono a loro volta registrati nell’affittacamere di via Santa Rosa.

Anche sui documenti di uno dei due, erano state riscontrate a Viterbo: l’uomo avrebbe utilizzato un documento falsificato o di un’altra persona.

Secondo quanto si è appreso, il gruppo dei cinque arrestati questa sera a Montefiascone è arrivato nella Tuscia il 2 settembre, lo stesso giorno dei due finiti in carcere.

Non si sa ancora se al momento dell’irruzione, le forze dell’ordine abbiano trovato armi o altro né si conoscono, i reati contestati.

