CIVITAVECCHIA – Un dato emerge chiaramente all’indomani delle ultime operazioni di servizio portate a termine dalle forze dell’ordine: le aree boschive tra Civitavecchia e la collina rappresentano il nascondiglio preferito per gli spacciatori, l’habitat ideale per chi opera illegalmente e ha bisogno di farlo in zone difficilmente controllabili.

Eppure negli ultimi mesi le cose stanno cambiando e anche gli spacciatori dei boschi non hanno più vita facile. Giovedì pomeriggio la Polizia è entrata in azione sulla Braccianese Claudia, tra Civitavecchia e Tolfa, notando un movimento strano in piena area boschiva extracittadina.

Gli agenti del commissariato, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio mirato al contrasto degli stupefacenti, coadiuvati da unità cinofila antidroga, hanno notato uomo che alla vista delle auto di servizio ha gettato per terra alcuni involucri in cellophane contenenti cocaina, per poi darsi a precipitosa fuga dileguandosi nella fitta boscaglia e facendo perdere le proprie tracce.

I poliziotti si sono subito messi sulle tracce dell’uomo, un extracomunitario, che nella fretta di scappare ha lasciato dietro di sé tracce evidenti di un’attività di spaccio consolidata tra i boschi della Braccianese Claudia.

`Gli agenti hanno quindi individuato, occultati nelle immediate vicinanze, ulteriori involucri contenenti cocaina, una bilancia di precisione e svariati ritagli ci cellophane utilizzati per il confezionamento della sostanza stupefacente, per un totale di circa 80 grammi di droga. Inoltre, da successiva bonifica dell’area utilizzata per attività di spaccio, sono state rinvenute e sequestrate varie armi da taglio, tra cui un machete, un’accetta e grossi coltelli, oltre a sette proiettili calibro 9x21 custoditi in una bustina di cellophane.

