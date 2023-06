LADISPOLI – Dopo Campo di Mare i controlli da parte della Guardia Costiera si sono spostati alle strutture balneari di Ladispoli. Blitz questa mattina sul lungomare da parte dei marinai, coordinati dal comandante Cristian Vitale, su una vecchia indagine della Capitaneria di Civitavecchia. La Guardia Costiera, in collaborazione con la Polizia locale, ha posto i sigilli alla veranda e ai bagni del chiosco Capri per abusivismo su area demaniale. Controllato un altro chiosco risultato invece in regola. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.