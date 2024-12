LADISPOLI – Prima l’operazione anti-droga a Valcanneto, poi la task force di Polizia di Stato, Capitaneria di porto e Guardia di Finanza è proseguita sul lungomare centrale di via Regina Elena. È lì che le forze dell’ordine, con l’ausilio delle Unità cinofile, si sono dirette per ulteriori controlli sull’arenile. In particolare tra la spiaggia libera e lo stabilimento balneare Dlf. A dire il vero da giorni i cittadini avevano segnalato la presenza di varie tendopoli in riva al mare. Militari e poliziotti e hanno trovato di tutto e anche un gruppetto di una ventina di peruviani. I sudamericani si erano accampati e, alcuni di loro, alla vista degli uomini in divisa inizialmente si erano opposti allo sfratto. Per questo motivo sono stati sanzionati per occupazione abusiva del demanio con una multa di 200 euro a testa e identificati. In più sono stati esortati e liberare l’area ripristinando lo stato dei luoghi. Una risposta concreta che già si era avuta nei giorni precedenti nella frazione di Marina San Nicola per lo stesso motivo anche se in quel caso le famiglie in spiaggia non avevano creato problemi. Ispezioni che proseguiranno per tutta l’estate proprio come la notte di Ferragosto. L’incrocio operativo tra forze dell’ordine ha impedito il delirio dei falò come negli anni passati. Disagi solo all’indomani nell’area sud a Palo per la presenza di rifiuti poi raccolti il giorno dopo dalla ditta che ha in gestione la nettezza urbana. Tornando al contrasto della mala movida, finanzieri poliziotti e marinai hanno proseguito il giro notturno all’interno dei locali sul lungomare e in centro.

Quello della lotta ai decibel è un altro tema delicato per via di vari esposti presentati a luglio e agosti ai comandi della polizia e della guardia costiera dai cittadini stanchi di sopportare il continuo fracasso fino all’alba.

©RIPRODUZIONE RISERVATA