Blitz antiterrorismo a Bagnaia: arrestato il presunto boss turco Baris Boyun. Il 40enne, di origini curde, è accusato dalla Dda di Milano di associazione per delinquere finalizzata al terrorismo e al traffico d'armi.

L'uomo è stato prelevato dalla sua abitazione nella frazione di Bagnaia, in via Cardinal de Gambara. Quella scattata all’alba è un'operazione internazionale, che ha coinvolto anche le autorità turche. Nel mirino la mafia turca radicata in diverse città europee, italiane e nella provincia di Viterbo. Sarebbero 18 gli arresti e diverse le perquisizioni anche in provincia di Roma, a Milano e in Sicilia.

A carico di Boyun era stato emesso un mandato d'arresto europeo per omicidio, lesioni, minacce, partecipazione a un'associazione per delinquere e traffico d'armi.

Nel 2022 le autorità turche avevano chiesto la sua estradizione ma la richiesta era stata respinta prima dalla corte d'appello di Bologna e poi, lo scorso 14 giugno, dalla Corte di Cassazione.

