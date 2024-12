Tre persone denunciate e una quarta arrestata. E’ il bilancio dei controlli effettuati nel week end dai carabinieri nella Tuscia e finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati predatori e dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti nei della bassa Tuscia.

A Blera due cittadini rumeni sono stati denunciati per minacce di morte nei confronti di un loro connazionale, a seguito di un litigio sorto per motivi di lavoro. La vittima ha chiamato il 112 e i carabinieri intervenuti, sulla scorta anche delle testimonianze raccolte, hanno provveduto denunciare i due all’autorità giudiziaria e a richiedere alla questura il foglio di via obbligatorio nei confronti di uno di loro che non è residente nel comune blerano.

Due giovani ventenni di Oriolo Romano, trovati in possesso di uno spinello ciascuno con circa un grammo di hashish, sono stati segnalati alla prefettura di Viterbo come assuntori di sostanze stupefacenti, mentre a Capranica, a seguito di una perquisizione domiciliare, è stato denunciato un trentenne per omessa denuncia di armi, trovato in possesso di una carabina marca Hatsan mod. 88 non denunciata, una scatola di pallini di piombo e 3 grammi di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana.

Nel corso del servizio sono state fermate 36 autovetture, identificate 52 persone ed elevate 3 contravvenzioni al codice della strada.

Inoltre i carabinieri di Bassano Romano, su ordinanza di applicazione della misura di detenzione domiciliare, emessa dal tribunale di sorveglianza di Roma, hanno arrestato un 57enne di origini romane per scontare la pena residua per i reati di furto e tentato delitto.