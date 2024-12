TARQUINIA - «Sono state costituite le commissioni consiliari permanenti e sono stati eletti i presidenti”. Lo rende noto il presidente del consiglio comunale di Tarquinia Alberto Blasi. “Le commissioni svolgono una funzione consultiva e preparatoria degli atti di competenza del consiglio – prosegue il presidente Blasi -. Hanno quindi un ruolo importante all’interno dell’attività politica di un Comune”. La prima commissione si occuperà di bilancio, tributi e patrimonio e sarà presieduta dal consigliere comunale Giovanni Ciurluini; la seconda commissione si occuperà di urbanistica, lavori pubblici, transizione ecologica e ambiente e avrà come presidente il consigliere comunale Piero Rosati; la terza commissione si occuperà di commercio, agricoltura, artigianato e bandi europei e sarà guidata dalla consigliera comunale Patrizia Giorgini; la quarta commissione si occuperà di cultura, spettacolo, sport, turismo ed eventi e sarà presieduta dal consigliere comunale Angelo Zacchei; la quinta commissione si occuperà di servizi sociali, pubblica istruzione, diritti e pari opportunità e avrà come presidente la consigliera comunale Roberta Piroli. La commissione dei capigruppo è composta dai consiglieri comunali Emanuele Scomparin, per il Partito Democratico; Giovanni Ciurluini, per la lista Civitas; Ernesto Cesarini per il Movimento 5 Stelle; Piero Rosati per Alleanza Verdi e Sinistra; Federica Guiducci per la lista Tarquinia Futura; Luigi Serafini per Fratelli d’Italia; Martina Tosoni per la lista Tarquinia Insieme; Renato Bacciardi per la lista Tarquinia Civica. “Metterò tutto il mio impegno perché la commissione dei capigruppo possa lavorare nelle migliori condizioni possibili – conclude il presidente del consiglio comunale Blasi -. Ai presidenti delle commissioni e a tutti i consiglieri comunali, infine, auguro buon lavoro, nella consapevolezza dell’importanza del ruolo che rivestono”.

©riproduzione riservata