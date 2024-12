LADISPOLI - «E ci risiamo: ecco un nuovo black out in via Palermo». L’incubo elettricità torna a materializzarsi. Poco prima di mezzanotte, giovedì, è saltata la corrente in molte zone della città. In molti hanno pensato a quei giorni di inizio agosto quando la linea è andata in tilt e ci è voluto parecchio tempo prima della riparazione definitiva. Stavolta, fortunatamente, le tenebre hanno avvolto i ladispolani solo per una mezz’oretta circa, quanto basta però per scatenare ulteriori polemiche sui gruppo social. «Siamo senza luce in via La Spezia, non si può andare avanti così. Chi riparerà i guasti degli elettrodomestici e dei generi alimentari?», interviene un’altra residente. Segnalazioni a catena poi da via Bari, via Trapani, via Venezia, via Livorno, via Fiume e tante altre aree cittadine. «In via Napoli siamo rimasti al buio per 30 minuti – dice una signora – a ricordarci di quanta sia stata sofferta quest’estate il più delle volte senza acqua e luce». Chi continua a dare la colpa ai troppi condizionatori accesi per fronteggiare l’afa, chi sostiene che ci siano ancora troppi villeggianti. Fatto sta che in futuro gli abitanti sperano vengano prese contromisure per scongiurare i disagi di un’estate che ha testato i nervi di decine e decine di migliaia di cittadini.

