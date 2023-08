LADISPOLI – Non solo vengono abbandonati ovunque, ora diventano anche il “deposito” delle deiezioni canine. Sta facendo il giro dei social l’immagine del monopattino elettrico (foto di Andrea) con sopra i bisogni di un cane non raccolti dal suo padrone. Un gesto di inciviltà, come ce ne sono tanti in quasi tutte le zone della città. La discussione sui monopattini però sta tenendo sempre più banco per come viene usato, perché sopra per tutta l’estate ci sono andati i minorenni, e poi lasciato su marciapiedi e davanti ai passi carrabili. Una vera e propria odissea per disabili e mamme col passeggino che devono lottare anche contro le sterpaglie che ne impediscono il transito. Una polemica dietro l’altra dietro comunque un progetto nato con altri auspici.

