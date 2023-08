LADISPOLI – Fanno la spola tra un fiume e l’altro e in alcuni momenti della giornata si fermano in mare con i turisti e bambini per un bagnetto refrigerante. Sono ormai loro i protagonisti dell’estate ladispolana, due cigni adulti e i loro cinque piccoli che in realtà con il passare dei giorni sono diventati grandi anche se hanno ancora il colore marroncino. In molti si fermano per una fotografia (immagine di Alberto condivisa sul gruppo sociale Ladispoli Città), alcuni, sbagliando, danno da mangiare biscotti e pane agli ospiti e questo – ricordano gli animalisti – non è un comportamento corretto perché li mette in pericolo.

