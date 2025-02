CIVITAVECCHIA – Una bambina di pochi anni, che nel cuore della notte si arrampica sul cancello di un’abitazione in zona Campo dell’Oro. Intorno non c’è nessuno, non si vedono adulti né auto di passaggio.

Un vero e proprio pericolo per la piccola: il rischio di cadere e di farsi veramente male è alto, più altro del cancello sul quale è salita non si sa bene come.

È notte, in via Alcide De Gasperi fa freddo, eppure quella bambina si trova da sola in un posto pericoloso dove di certo non dovrebbe essere. Per fortuna qualcuno passa, si tratta di una giornalista, che senza pensarci due volte decide di dare l’allarme. Sul posto si precipitano i Vigili del fuoco, i Carabinieri della stazione Civitavecchia principale e un’ambulanza del 118. Sono momenti concitati, quella bambina va portata giù dal cancello immediatamente per evitare gravi conseguenze in caso di caduta.

Gli uomini della caserma Bonifazi sono operatori esperti, sanno come agire in situazioni di questo tipo, senza spaventare la piccola. In poco tempo la bambina viene recuperata e portata a terra, affidata agli operatori del 118 per una visita lampo sul posto e quindi riaccompagnata a casa.

A farlo ci hanno pensato i militari dell’Arma, che dopo aver citofonato sono stati accolti dai genitori totalmente ignari di quanto accaduto.

La bambina in piena notte, mentre mamma e papà dormivano, ha aperto la porta di casa ed è uscita, senza neppure rendersi conto di cosa stesse facendo.

Ha raggiunto il cancello, si è arrampicata ed è rimasta appesa, fino a quando non è stata notata dalla giornalista che ha dato l’allarme.

Un episodio che fortunatamente per la piccola si è concluso senza danni fisici che una caduta avrebbe potuto causare alla malcapitata.