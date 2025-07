FIUMICINO - È stata approvata durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, la manovra di salvaguardia degli equilibri di bilancio. “Rispetto agli anni passati, la manovra approvata si è rivelata meno impattante, segno che, durante la redazione del bilancio di previsione 2025, è stato effettuato un lavoro mirato per rispondere efficacemente alle necessità del territorio. Sebbene non si escludano eventuali modifiche nel corso dell’anno, il bilancio risulta essere, ben strutturato e sostenibile. – spiega l’assessore al Bilancio, Vincenzo D’Intino. – Gli aggiustamenti principali hanno riguardato soprattutto i settori dei Lavori Pubblici e delle Politiche Sociali per i quali sono state utilizzate risorse provenienti dagli avanzi di gestione, prevalentemente vincolati, evitando di ricorrere all’accensione di nuovi mutui. – aggiunge – Anche l’area l’ambiente e la scuola hanno richiesto ulteriori fondi per portare avanti e potenziare progetti in corso e futuri”.

Inoltre, nella seduta odierna, l’amministrazione comunale ha risposto positivamente, alle richieste provenienti dall’opposizione, accogliendo ordini del giorno, orientati verso gli obiettivi già stabiliti nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini, ha sottolineato: “Abbiamo accolto favorevolmente alle proposte dell’opposizione, poiché allineate con le linee guida del nostro programma, soprattutto dove si chiedeva un maggior contributo finanziario per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel DUP. Un sentito ringraziamento va anche al Revisore dei Conti, agli uffici e all’area bilancio per il loro impegno, e a tutto il Consiglio Comunale per aver operato secondo le disposizioni regolamentari.”

«Abbiamo ritenuto importante ottenere impegni concreti su temi fondamentali per la nostra comunità. La priorità, oggi, è quella di destinare risorse reali al sociale e alla cultura, sostenendo le associazioni locali e consentendo loro di continuare a offrire attività sul territorio, soprattutto nei quartieri meno serviti e nelle periferie". Lo dichiarano in una nota congiunta Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD, Angelo Petrillo, Capogruppo Lista Civica Ezio; Barbara Bonanni, Capogruppo Sinistra Italiana e Reti Civiche

«Durante il Consiglio comunale di lunedì 28 luglio sono stati approvati diversi ordini del giorno da noi presentati che impegnano il Sindaco e la Giunta a intervenire su questioni centrali per la qualità della vita dei cittadini. Tra questi, un atto che chiede di favorire l’accesso alla cultura per i giovani, le famiglie a basso reddito e le categorie più fragili, e di promuovere la collaborazione tra istituzioni culturali, scuole, biblioteche, associazioni e artisti del territorio.

Un altro ordine del giorno approvato prevede lo stanziamento di risorse per il monitoraggio del territorio e il contrasto all’abbandono dei rifiuti, con l’obiettivo di garantire interventi tempestivi contro l’inciviltà che danneggia l’ambiente e il decoro urbano. C'è poi l'impegno a destinare fondi alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, attraverso la promozione della mobilità sostenibile, la forestazione urbana e campagne di sensibilizzazione sulla qualità dell’aria.

È stato inoltre approvato un atto che prevede lo stanziamento di risorse straordinarie per rafforzare i servizi di assistenza alle persone con disabilità, intervenendo con urgenza nelle situazioni più gravi e rimodulando spese non prioritarie per garantire un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno. Infine, si è ottenuto un impegno per investire nella promozione del territorio in chiave sostenibile, valorizzando il patrimonio storico, naturalistico ed enogastronomico locale, favorendo un turismo lento, esperienziale e culturale, accessibile anche alle persone con disabilità.

Ci auguriamo che questi impegni non restino sulla carta. Saremo vigili affinché trovino riscontro concreto nelle azioni dell’amministrazione e nelle risorse del prossimo bilancio. Fiumicino ha bisogno di scelte lungimiranti e coerenti, che guardino davvero all’interesse collettivo.

