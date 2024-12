LADISPOLI - Prenotano il loro lettino e ombrellone in spiaggia e così facendo, grazie anche agli operatori della cooperativa Cassiavas riescono a godersi una giornata al mare in tranquillità. E perché no: facendo anche un bel bagno rinfrescante. Nonostante sia partito a estate inoltrata, il progetto della spiaggia inclusiva sul lungomare di Marina di Palo funziona. Quarantanove postazioni, di cui tredici per normodotati e trentasei per i diversamente abili, muniti di piazzola, sedie jobs, e passerelle per raggiungere comodamente il proprio ombrellone. «Durante il week end abbiamo in media 30 utenti al giorno», spiegano dalla cooperativa, «mentre durante la settimana ci sono almeno una ventina di persone al giorno». Dal 14 agosto è inoltre attivo un servizio di navetta a chiamata che consente a chi non ha la possibilità di spostarsi di poter godere del mare. Presenti, quotidianamente, tre operatori della cooperativa che si occupano non solo di accompagnare gli utenti alla postazione, o addirittura in spiaggia tramite il servizio navetta, ma che sono a disposizione anche per consentire loro di godersi il bagno a mare. Il servizio per i diversamente abili è completamente gratuito, mentre i loro accompagnatori sono chiamati a pagare una quota simbolica. Il progetto è stato realizzato grazie ai fondi ministeriali per un totale che va oltre i 250mila euro. E per la prossima stagione il delegato al Demanio marittimo, Pierpaolo Perretta - in fase di presentazione del progetto - ha annunciato la realizzazione anche di un punto ristoro, di zone d'ombra e tutto quello che può «accrescere un progetto che è vincente già da ora».

