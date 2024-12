S.MARINELLA – Conclusi i quattro giorni di festeggiamenti in onore di S. Severa martire e il comitato “Pro Severa”, promotore dell’iniziativa, fa un bilancio dell’attività svolta. “Sono state giornate impegnative, ma di grande soddisfazione - dichiara il presidente Italo Donnini - la località ha risposto ai vari eventi che abbiamo organizzato e anche i villeggianti e i vacanzieri ci hanno espresso il loro gradimento. Sono stati molti gli eventi che hanno caratterizzato i quattro giorni di festeggiamenti, si è iniziato con l’inaugurazione nella Sala del Nostromo alla presenza di molte autorità e la seguente mostra fotografica, la prima in assoluto, aperta a tutti. Si è continuato con le tante attività dedicate ai bambini, la musica e i fuochi pirotecnici a basso impatto sonoro, molto apprezzati da tutti i presenti in un’ottica di totale gratuità. Le giornate dedicate alle celebrazioni religiose che hanno visto la presenza di tanti fedeli e la collaborazione di molti cittadini particolarmente, si sono svolte nella chiesa di S. Maria Assunta al castello di Santa Severa. Poi le visite guidate all’interno del maniero e nell’area museale, hanno suscitato attenzione da parte dei visitatori convenuti, nonostante fossero giornate feriali e, quindi, per tante persone lavorative.

“Ci possiamo dichiarare compiaciuti – continua Donnini - poiché dopo oltre 50 anni d’assenza di qualsiasi festa patronale, la ripresa di questa ricorrenza nel 2024 è, in assoluto, la prima uscita pubblica. Faremo tesoro di questa bella esperienza nel futuro per migliorarci e, alzare il livello qualitativo delle proposte, sempre fedeli alla tradizione, con l’aggiunta di innovazione nel pieno rispetto delle persone, dell’ambiente, di animali e dei beni della comunità».