FIUMICINO - Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha visitato la biblioteca comunale di Villa Guglielmi e la Casa della Cultura di Fregene.

«Le biblioteche sono una risorsa di valore inestimabile per il territorio – ha detto il sindaco Baccini, continuando: – sono punti aggregativi e culturali che devono diventare sempre di più una fucina di idee, eventi e attività che coinvolgano tutta la cittadinanza. Le strutture di Villa Guglielmi e la casa della cultura di Fregene sono due gioielli che devono essere valorizzati dall’amministrazione».

«Chi legge partecipa naturalmente alla vita democratica – prosegue il Sindaco – e alla costruzione del Paese con un pensiero dinamico, critico ed anche irriverente ma sempre intriso di una prospettiva ampia e tollerante. Chi legge è un uomo, una donna, un ragazzo o ragazza migliore e noi vogliamo che la nostra cittadinanza abbia gli strumenti per progettare un futuro in cui l’individuo esprima le sue potenzialità. Per fare questo dobbiamo valorizzare la cultura e sostenere queste attività e le nostre biblioteche».