S. MARINELLA – Verranno aperti domani le porte della biblioteca comunale. Alle 17, alla presenza del sindaco Tidei, dell’assessore alla Cultura Gino Vinaccia, della delegata Giovanna Caratelli e della direttrice Cristina Perini, verranno presentati il programma autunnale, i nuovi libri disponibili in catalogo e i servizi messi a disposizione degli utenti.

“Si sta come d’autunno…”, la celebre poesia di Giuseppe Ungaretti, è il titolo del ricco calendario di appuntamenti previsti fino a dicembre, approvato dalla giunta comunale nelle scorse settimane e che ha preso il via pochi giorni fa. Alle 18 seguirà la presentazione di “Rifugio per altri tempi…Ispirati dai luoghi della cultura”, di Nadia Terranova, promosso dal Sbcs, il sistema bibliotecario ceretano sabatino, cofinanziato dalla Regione. Un progetto che ha coinvolto dieci autori che hanno scritto racconti brevi ispirati al territorio del sistema di cui fa parte anche la biblioteca di S. Marinella. «Siamo sempre felici di ritrovarci nella sede della biblioteca che è oggi il vero polo culturale della nostra città, cuore pulsante di tante iniziative culturali e per i giovani – dicono il sindaco Tidei e l’assessore alla cultura Vinaccia - incontrare ad ogni appuntamento tanti appassionati della lettura e tanti giovani che frequentano ogni giorno la nostra biblioteca, ci fa ben sperare per il futuro e ci spinge ad offrire sempre il meglio, ospitando autori importanti e organizzando iniziative che possano coinvolgere la comunità tutta”. Dello stesso parere la delegata Giovanna Caratelli, entusiasta del nuovo programma autunnale che verrà presentato domani. “Invitiamo i cittadini e partecipare, certi che trascorreranno un pomeriggio molto interessante e piacevole nella nostra bellissima biblioteca”.

