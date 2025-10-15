S. MARINELLA – Questi i prossimi appuntamenti organizzati dall’assessore alla cultura Gino Vinaccia in collaborazione con la biblioteca comunale in programma per il 16 e il 23 ottobre.

Giovedì 16 ottobre alle 17 sarà di scena Marco De Paolis con il suo libro Caccia ai nazisti. Dopo la fine della guerra, in molti hanno preferito lasciare sepolte le stragi nazifasciste compiute durante il conflitto. A fare una scelta diversa è stato il procuratore militare di La Spezia con oltre 500 procedimenti giudiziari, riaprendo i fascicoli archiviati nell'Armadio della vergogna. Dialogano con l’autore, Giovanna Caratelli e Cristina Perini, letture a cura di Matteo Tusculano. Il 23 sempre alle 17, toccherà a Marina Marucci con il suo volume “Trisulti luogo dell’anima”. Anno 1942, Padre Vincenzo Marucci, incaricato dal priore di scrivere gli Annales Trisultini, narra la storia della certosa dall’anno 1204 fino al 1343. La ricostruzione dei reali possedimenti terrieri alimenta all’interno della comunità dispute e vendette nei confronti del monaco. Dialogheranno con l’autrice Giovanna Caratelli e Biagio Cacciola.

©RIPRODUZIONE RISERVATA