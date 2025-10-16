CIVITAVECCHIA – Tre giorni di festa a Civitavecchia per il raduno regionale dei bersaglieri e il terzo raduno di “Quelli del Primo”. Un weekend che, da domani a domenica, vedrà diverse location cittadine ospitare una serie di iniziative e manifestazioni: da piazzale della Vita, dove si aprirà la tre giorni con l’esposizione degli stand dell'Esercito, fino al teatro Traiano, che sabato sera ospiterà la Fanfara in concerto, con ingresso libero per la cittadinanza, fino alla visita alla caserma D’Avanzo che per 47 anni ha ospitato il 1° Reggimento oggi di stanza a Cosenza. E ancora viale Garibaldi, dove domenica mattina sfilerà il corteo, con la consegna del Labaro dalla sezione di Civitavecchia a quella di Cosenza.

Grande il lavoro per la sezione locale dell’associazione nazionale Bersaglieri per organizzare al meglio questa tre giorni di festa, curando ogni minimo particolare.

Di seguito il programma:

