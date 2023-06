«Celebriamo il ricordo di un uomo particolare in un luogo da lui amato. Il presidente era legato a Viterbo e a Santa Rosa perché sua madre portava il suo nome. Oggi noi lo ricordiamo, preghiamo per la sua anima e che il Signore lo ricompensi per tutto il bene che ha fatto in questo mondo”. Si è tenuta ieri pomeriggio nella chiesa di Santa Rosa, la messa in onore di Silvio Berlusconi, morto lunedì scorso a 86 anni. L’omelia è stata pronunciata da padre Damian davanti a molti politici viterbesi vicini a Berlusconi, tra elettori di Forza Italia, tifosi del Milan e fedeli. Tra questi il consigliere regionale di FdI (ex berlusconiano) Daniele Sabatini accompagnato dalla moglie e consigliera comunale Antonella Sberna, il deputato forzista Francesco Battistoni, gli ex sindaci di Forza Italia Giulio Marini e Giovanni Arena, Antonio Obinu, l’ex assessorleghista Ludovica Salcini, il commissario provinciale FI Andrea Di Sorte, il consigliere sgarbiano Ugo Poggi e molti sindaci: da Paolo Dottarelli di Bolsena, Stefano Bigiotti di Valentano e Giuseppe Ciucci di Farnese.