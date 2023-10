CIVITA CASTELLANA – Consegnata la civica benemerenza della provincia a una cinquantina di donatori Avis civitonici durante la cerimonia che si è svolta nei giorni scorsi a Viterbo. Si è svolta sabato scorso l’evento, voluto dall’amministrazione provinciale di Viterbo, durante il quale i donatori Avis, già insigniti della benemerenza in oro per avere effettuato o 50 donazioni o 40 con almeno 20 anni di iscrizione all’associazione, hanno ricevuto la civica benemerenza. Tra questi erano presenti circa una cinquantina di civitonici, accompagnati dal vice presidente locale Paolo Delle Chiaie e dal consigliere Luca Marcantognini. Sono stati premiati Francesco Angeletti, Antonio Arcangeli, Giovanni Balducci, Piero Basili, Salvatore Begini, Arcangelo Belloni, Luca Bobboni, Maurizio Brandi, Arnaldo Brunelli, Giampiero Caccetta, Luciano Caregnato, Carlo Cataldi, Antonio Cobuccio, Enrico Colopardi, Fabio Conti, Danilo Corazza, Gianfranco Corinaldesi, Massimo De Santis, Paolo Delle Chiaie, Cleo Falcinelli, Carlo Fontana, Ivano Gabrielli, Pietro Gezzi, Alberto Gioacchini, Luigi Goglia, Valentino Grifoni, Giuseppe Lanzi, Maurizio Mancini, Gianluca Marcantognini, Carlo Massaini, Pietro Moscioni, Massimo Nervalli, Massimo Paruccini, Marcello Percossi, Stefano Pierucci, Stefano Raffi, Vincenzo Rossi, Marco Severini, Massimo Sopranzi, Claudio Telli, Terenzio Tracchegiani, Luigi Vegni e per le donne Novella Antonini, Onelia Bertocci, Marina Corteselli, Roberta De Angelis, Clara Federici, Gilda Gezzi, Carla Lemme, Marianna Riso, Lia Franca Santirosi, Laura Tagliaferri, Giovanna Tuia, Marianna Tumeo, Anna Rita Ubaldino, Lorella Venturi e Giuliana Zezza. Prossimo appuntamento nella città della ceramica per il 9 dicembre, con la consegna delle benemerenze a livello locale.