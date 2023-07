MONTEFIASCONE - Si sono concluse domenica le due giornate Enpa contro l’abbandono degli animali con la sezione di Viterbo e provincia impegnata nella campagna a tutela dei nostri amici a quattro zampe, presso il lungolago di Montefiascone.

«Il nostro ringraziamento - fanno sapere - va innanzitutto ai volontari Enpa presenti sul posto con un gazebo e alla generosità delle numerose persone che hanno acquistato i nostri gadgets. Un ringraziamento particolare va al Comune di Montefiascone che ci ha permesso tutto ciò concedendoci uno spazio sulle sponde del meraviglioso lago di Bolsena».

«Si ringrazia altresi Arcaplanet via Igino Garbini per averci permesso di effettuare una raccolta alimentare il 30 giugno. Ogni singola attività concede particolari vantaggi per i soci ,quindi bisogna contattare ogni singolo negozio per maggiori informazioni», conclude la nota dell’Enpa.