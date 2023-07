CERVETERI – Quattro gli agenti inseriti nell’organico dopo l’annuncio dell’assessore al Personale, Alessandro Gnazi ma i numeri della Polizia locale sono sempre risicati. La coperta è troppo corta perché proprio in base alle normative specifiche, i vigili urbani, dovrebbero essere almeno il doppio quelli in pianta organica. Da anni i sindacati si battono per un potenziamento adeguato. «Nonostante gli sforzi dell’Amministrazione comunale – ribadisce Stefano Lucarini, agente della Municipale e dirigente Ospol (Organizzazione Sindacale Polizia Locali) siamo ancora lontani dall’obiettivo di una dotazione organica che permetta di organizzare un servizio a 360 gradi. Le nuove assunzioni coprono a mala pena il personale che andrà in ferie bel periodo estivo, rimanendo così con un organico ridotto all'osso e che comincia ad essere anche diversamente giovane. Purtroppo la mancanza di attenzione della politica negli ultimi 13 anni, ha fatto sì che il corpo della Polizia locale non sia adeguato per un comune come quello di Cerveteri che ha una popolazione di oltre 38mila abitanti e con una estensione vasta del territorio con vocazione turistica». L’altra mattina tra le parti è stato firmato accordo per l’estate con il rischio di alcuni disservizi. «La Polizia locale – aggiunge Lucarini - avrà l’onere di effettuare uno o due turni serali a settimana per gli eventi che ci saranno con la conseguenza che alcuni servizi diurni non potranno essere garantiti. Servizi che già soffrono della carenza di personale tutto l’anno. I compiti sono molteplici e richiedono una preparazione e un’attenzione che spesso vengono meno proprio per la carenza di organico. Spero che questo impegno dell’assessore sia solo la punta dell’iceberg e che entro la fine del 2023 si pensi a come assumere i 5 idonei della graduatoria dell’ultimo concorso». Poche unità per poter gestire un territorio immenso, con le sue tante frazioni in 125 km quadrati di superficie e con l’aumento della popolazione: si passerà da 40mila ad almeno 80mila residenti.

