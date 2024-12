ALLUMIERE - "Il 2023 è stato, amministrativamente parlando, un anno positivo". Ad esprimersi così il consigliere delegato ai Lavori pubblici di Allumiere, Giovanni Sgamma, il quale traccia un bilancio positivo per gli interventi fatti e per la sinergia con Città Metropolitana che in questi ultimi giorni ha concesso un finanziamento di 65mila euro utili per il noleggio dell’Isola Ecologica informatizzata e per la realizzazione di un centro di raccolta definitivo.

"Tra il rifacimento delle giostre per bambini, l’iniziazione del marciapiede lungo via Antonietta Klitsche ed il taglio effettuato lungo la Braccianese Claudia si aggiunge un nuovo successo - spiega il consigliere delegato ai Lavori pubblici di Allumiere, Giovanni Sgamma - mercoledì scorso, in consiglio metropolitano di Roma è stato accordato al Comune di Allumiere un finanziamento di 65mila euro per il settore Ambiente".

Il consigliere Sgamma prosegue poi spiegando che: "Questo contributo è diviso in due capitoli, il primo capitolo prevede la somma di 30mila euro, la restante somma sarà invece di 35mila e questi fondi sono destinati alle voci del noleggio dell’isola ecologica informatizzata e la realizzazione di un centro di raccolta definitivo per il paese montano. Ringrazio il consigliere e capogruppo della Lega in consiglio Metropolitano di Roma, Antonio Giammusso, per aver seguito l’iter della nostra richiesta, affinché andasse in porto: ancora una volta si è dimostrato disponibile e vicino ai bisogni del comune di Allumiere".

Il consigliere Sgamma poi annuncia che: "Un altro contributo negli stessi giorni ci è stato accordato, invece, dalla Regione Lazio per la somma di 5.940euro per l’iniziativa: “Emozioni di fine anno" e per questo ringrazio il consigliere regionale di Fdi Manuela Mari e l’amico Antonio Giammusso, insieme ai delegati Scarin e Cammilletti che hanno lavorato, e lavoreranno, su queste iniziative. La strada da percorrere è ancora lunga ma per ora posso parlare positivamente di successi a 360 gradi e piena collaborazione con tutte le Istituzioni". Guardando al nuovo anno Sgamma evidenzia: "Nelle prossime settimane ci attendono sfide ancora più ardue ma abbiamo tutte le armi necessarie per affrontarle, sono certo che questo 2024 inizierà con uno sprint positivo per la nostra comunità”.

