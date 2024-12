TOLFA - Parte a Tolfa, grazie all'associazione "La Filastrocca" e al Make Up Artist artist Gianluca De Fazi, il corso "Bella ogni giorno" per imparare le tecniche del trucco base.

Il corso si terrà presso la sede dell'associazione "La Filastrocca" a Tolfa, in via Salvo d'Acquisto snc ed è un'occasione da non perdere. Il Make Up Artist ascolta le richieste della cliente e poi analizza il tipo di pelle (secca, mista, grassa), l'incarnato e i tratti del viso della persona da truccare: forma (ovale, allungata, tonda...), zigomi, labbra (carnose, sottili...), naso, fronte, occhi (a mandorla, tondi, infossati...), mento e mascella. Dopo questa prima analisi, il makeup artist sceglie i prodotti ei colori da utilizzare, organizza il tavolo di lavoro disponendo i cosmetici necessari e poi procede con il trucco.

Ad esempio, dopo aver pulito il viso e preparato la base con primer, fondotinta e correttori, il Make Up Artist opacizza la pelle con una cipria e applica il blush sulle guance; crea poi il trucco occhi con ombretti in crema o in polvere, matite occhi, eyeliner e mascara, e conclude applicando gloss, tinte labbra, rossetti e matite labbra. A tenere il corso sará un docente che è veramente il top nel suo settore, ossia il bravissimo ed esperto makeup artist Gianluca De Fazi, che si è diplomato Truccatore Cinematografico e Audiovisivo con il massimo dei voti nel febbraio 2021.

"Appena diplomato Make Up Artist, grazie all’Accademia di Trucco Professionale e alla truccatrice Camilla Tarquini, fui chiamato a fare uno stage da assistente al trucco per un cortometraggio diretto da Filiberto Signorello e finanziato da uno staff di giovanissimi ragazzi - spiega Gianluca De Fazi - sono stato molto fortunato ad avere partecipato e di aver prestato la mia opera per questo corto. Ho avuto l’onore di truccare degli attori, nuove stelle del firmamento italiano, come il nostro Francesco Centorame. Ho avuto modo di insegnare a tre gruppi di Signore come truccarsi giornalmente e, grazie a questi corsi, ho avuto molte soddisfazioni, perché il vedere donne comuni divertirsi, prendere coscienza della propria beauty routine giornaliera seguendo poche linee guida e vederle finalmente serene non ha prezzo. Aspetto al corso tutte quelle donne che vogliono essere belle ogni giorno". Il corso è promosso dall'associazione La Filastrocca che da anni opera nel territorio collinare offrendo competenza, serietà e innumerevoli attività dedicate ai bambini, ai ragazzi, ai giovani, agli adulti e ora, con Gianluca, la Filastrocca dà spazio alle donne. "Quest'anno siamo partiti con tantissimi corsi, come ad esempio: cucito, lingua francese, yoga per i bambini e tra questi abbiamo anche il corso di make up che terrà Gianluca De Fazi - spiega Marika Compagnucci de La Filastrocca - l'idea è proprio dare importanza alla donna tutti i giorni con la possibilità di frequentare cinque lezioni per imparare ad applicare un trucco base, proprio perché tutti i giorni ogni donna possa sentirsi non bella solo nell'occasione, ma nella sua quotidianità e Gianluca farà questo lavoro. Controllerà tutti i prodotti che ogni persona insomma porterà con sé, cioè la pochette di ognuna e poi da lì inizieranno a studiare prodotto, tecniche e trucco. Alla fine di tutto Gianluca creerà una giornata e porterà le donne partecipanti al corso a fare una giornata di shopping per l'acquisto dei prodotti make up e darà loro la possibilità di acquistare dei prodotti con uno sconto del 40%". Intanto La Filastrocca e De Fazi annunciano che lunedì 30 settembre alle ore 18, presso sede La Filastrocca, si terrà l'open day: le interessate devono portare con sè tutto il proprio kit trucco e uno specchio da tavolo.

Il corso è composto da 5 lezioni da un'ora e mezza ciascuna e partirà il prossimo 7 ottobre dalle ore 18 alle 19.30. Per info e prenotazioni: Marika 3457128929

