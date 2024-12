«La giunta regionale ha deliberato il cambio di denominazione dell’ospedale di Viterbo che da ora si chiamerà ufficialmente “Ospedale Santa Rosa”. È stato così mantenuto un impegno che, insieme al presidente Francesco Rocca ci siamo assunti davanti ai viterbesi e che siamo orgogliosi di aver portato a compimento». Ad annunciarlo i capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, Daniele Sabatini.

«Santa Rosa, oltre che essere unanimemente amata da tutta la comunità viterbese che ogni anno ne festeggia la ricorrenza con l’evento del Trasporto della Macchina ed altre iniziative religiose e culturali - dice Sabatini - è il simbolo di un’esistenza vissuta al servizio degli altri, spesa in solidarietà e vicinanza alle persone più fragili e sofferenti. L’intitolazione a Santa Rosa vuol dire soprattutto valorizzare lìospedale come luogo non soltanto di cura, ma anche e soprattutto di speranza per tutti, quella speranza che la stessa Rosa ci trasmette con il suo esempio. A breve - prosegue il capogruppo FdI - inaugureremo le opere realizzate e consegneremo alla comunità viterbese e a tutta la Tuscia un ospedale ammodernato e potenziato a livello strutturale e tecnologico, in grado di offrire livelli di qualità ed efficienza sempre più elevati».