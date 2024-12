MONTALTO DI CASTRO - Instancabili e propositivi, i volontari di Fare Verde Viterbo hanno aderito alla campagna nazionale di informazione e prevenzione contro l’abbandono in spiaggia dei mozziconi di sigaretta, che li ha visti impegnati a Montalto Marina. «Abbiamo distribuito posaceneri portatili riutilizzabili, al fine di prevenire un fenomeno particolarmente dannoso per l’ambiente», spiegano dalla sezione viterbese dell’associazione. «L’abbandono in spiaggia dei mozziconi di sigaretta è una delle pratiche peggiori e purtroppo maggiormente diffuse. I filtri delle sigarette – sottolineano i volontari – si degradano in tempi lunghissimi e contengono residui della combustione, nicotina e microplastiche inquinanti per l’ambiente».

«Da 35 anni, l’ultima domenica di gennaio, con la manifestazione ‘Il Mare d’Inverno’ puliamo gli arenili – aggiunge Savino Gambatesa, presidente nazionale di Fare Verde –. Dopo plastica e polistirolo, al terzo posto dei rifiuti che raccogliamo ci sono proprio i mozziconi di sigaretta. Per questo riteniamo di estrema importanza informare e sensibilizzare i bagnanti sui grossi danni causati da un malcostume ancora troppo diffuso».

Grande soddisfazione è stata espressa dalla delegazione viterbese per l’apprezzamento dell’iniziativa da parte dei villeggianti. «Abbiamo ricevuto molti complimenti anche dai non fumatori per la sensibilità dimostrata dall’associazione nella salvaguardia della spiaggia e dell’ambiente in generale», affermano i volontari che, forti della positiva risposta a Montalto Marina, annunciano un nuovo appuntamento. «Nei prossimi giorni l’iniziativa sarà ripetuta lungo le spiagge del lago di Bolsena», concludono.

