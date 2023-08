Male il livello di istruzione nel capoluogo: il 48,1% dei viterbesi hanno conseguito al massimo la licenza media.

Il dato è firmato dal Sole 24 Ore, con un’indagine che mette in risalto la carenza sul fronte educativo. E se il dato della Tuscia non è confortante, va detto che la media nazionale non si discosta di molto, siamo al 48,2%. Nella classifica, che si basa sull’incidenza dei residenti con basso livello d’istruzione sulla popolazione da 9 anni in su, Viterbo è 59esima. Meglio nel Lazio fa soltanto Latina, 53esima con il 48,8% con al massimo un diploma della scuola dell’obbligo. Frosinone è 68esima col 47,6%, Rieti parecchio più in basso, col 44,8% si piazza 92esima. Quasi come Roma, fanalino di coda, 107esima col 38,2% e preceduta da Milano.

La capitale guarda dal basso, Sud Sardegna, prima col 61,6%, seguita da Barletta e Nuoro.