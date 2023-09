E’ stata disposta l’autopsia sul corpo di Gaia Punzi, la studentessa 15enne, morta giovedì scorso in ospedale. La ragazza era stata investiva 5 mesi fa davanti alla scuola di Bassano Romano. Il 10 marzo scorso, infatti, mentre attraversava la strada per andare a scuola (frequentava la seconda classe dell’indirizzo di scienze umane), era stata travolta sul rettilineo di via San Vincenzo da un’auto, mentre un pullman del Cotral era fermo per far scendere gli studenti. Trasferita in gravissime condizioni al policlinico Gemelli di Roma era stata ricoverata in codice rosso. In seguito all’incidente era stata sottoposta a una lunga terapia di riabilitazione e ora era pronta a tornare a scuola. Venerdì scorso era tornata di nuovo in ospedale per difficoltà respiratorie. L’altro ieri il suo cuore si è fermato, pare, per complicazioni sopraggiunte durante un esame endoscopico.

Per questo è stata sequestrata la sua cartella clinica ed è stato disposto l’esame autoptico per chiarire le cause del decesso. Non appena la salma sarà restituita alla famiglia saranno celebrati i funerali a Bracciano dove la ragazza abitava con la famiglia. La notizia della sua morte ha destato molto dolore anche a Bassano Romano dove la 15enne andava a scuola. Sono tante in queste ore le attestazioni di cordoglio e la vicinanza alla famiglia. Tra le altre, quelle dell’amministrazione comunale di Bassano Romano e dell’Istituto Meucci frequentato dalla studentessa.